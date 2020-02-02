مسؤولون إيرانيون: سنواجه العقوبات بالصيام او بتناول “مرقة آشكنة”

2020/02/02 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم أحد مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، ان الشعب الإيراني سيواجه العقوبات الأميركية بالصيام.

وذكرت إذاعة الغد التابعة للمعارضة الإيرانية، ان مستشار خامنئي للشؤون الدفاعية والعسكرية حسين دهقان، أكد خلال مؤتمر عُقد في معهد للأبحاث بالعاصمة طهران، ان بلاده ستلجأ الى ما أطلق عليه استخدام خطاب وأدبيات مدرسة الخميني، للتعامل مع العدو، ومواجهة تداعيات العقوبات الأميركية.

وكانت تصريحات المسؤولين، والمتعلقة بسبل تجاوز الازمة والصعوبات الاقتصادية، قد أثارت غضب وسخرية الإيرانيين، والتي كان من بينها تصريح أحمد علم الهدى، إمام جمعة مدينة مشهد وممثل المرشد علي خامنئي فيها، عبر حثه المواطنين على تناول الاكلة الشعبية الإيرانية ” حساء آشكنة”، المكونة من الدقيق والثوم ومعجون الطمامطم بدلا من الدجاج.

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