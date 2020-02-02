محمد شياع السوداني يدعو المتظاهرين إلى فتح حوار مباشر مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

2020/02/02 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب محمد شياع السوداني، المتظاهرين إلى فتح حوار مباشر مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث سبل تحقيق التعهدات التي تعهد بها في خطاب التكليف.

وقال السوداني في بيان إنه في ضوء الانعطاف التاريخي الذي يمر به العراق وبعد حراك جماهيري استمر أكثر من أربعة أشهر ضحى خلاله بكوكبة من الشهداء والجرحى، فان من الواجب الوطني تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف.

وأضاف أنه يحتم على الجميع دعمه في إنجاز مهمته وتنفيذ ما الزم به نفسه من تعهدات في مجال إعادة هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفساد أيّا كانت الجهات التي تقف وراءه، وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية ناهيك عن عدم الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية وطلاب المحاصصة والالتزام بالذهاب الى انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن حراب المجاميع المسلحة وتهديداتها الظاهرة والمبطنة.

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