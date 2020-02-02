السلطات الفرنسية تعتقل المتحدث باسم فصيل جيش الإسلام المتورط بإرتكاب جرائم حرب

2020/02/02 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية، إعتقال سوري بتهمة إرتكاب جرائم حرب، والعمل في صفوف ما يسمى بجيش الإسلام.

وأوضح مصدر بإحدى المحاكم الفرنسية، ان الجهات الأمنية القت القبض على الإرهابي البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما، والذي يحمل اسما حركيا وهو ” اسلام علوش” بمدينة مرسيليا، على خلفية عمله متحدثا باسم فصيل جيش الإسلام، المتورط بإرتكاب اعمال وحشية وتعذيب، مبينة ان المتهم مَثُل يوم الجمعة الماضي امام قاضي التحقيق في العاصمة باريس.

ومن الجدير بالذكر، ان الاتهامات تلاحق جيش الإسلام، لمسؤوليته عن اختطاف واخفاء الناشطة المدنية والقانونية المعروفة رزان زيتونة، الحائزة على جائزة ساخاروف بمجال حقوق الانسان، إضافة الى زوجها واثنين من زملائها، فيما ذكرت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية في سوريا، ان علوش س كان ضابطا في القوات الحكومية السورية، قبل انتمائه لفصيل جيش الإسلام.

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