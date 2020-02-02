2020/02/02 | 21:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشهد السياسي الأحد 02 شباط 2020 الساعة 11:37 صباحاً (عدد المشاهدات 410) قوات تابعة لـــ “الصدر” تعتقل العشرات من المتظاهرين وتعذبهم ..وتستولي على المطعم التركي ثم تزيل اللافتات ..!! […]

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