خبير قانوني : الانتخابات المبكرة تواجه صعوبات دستورية

2020/02/02 | 21:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف الخبير القانوني، طارق حرب، صعوبات الانتخابات المبكرة دستورياً.

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