بالفيديو.. شهادات حية من اعتداء القبعات الزرقاء على المتظاهرين في ساحة التحرير

2020/02/02 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحمه للكعبه هاي هم فتنه فهموني ؟؟!!!مو الشباب شبعو طن كتل بلتحرير لتختبرون صبر المظلوم يا امة الاسلام لتختبرون صبر اخوان الشهداء ولكم انتو عراقيين وذوله اخوتكم المتظاهرين كافي عبوديه حسبي الله ونعم الوكيل .#ليث_جارلله pic.twitter.com/bw73K6Lnzu — ليث جارلله (@laithjarala) February 2, 2020

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