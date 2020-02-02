محافظ كربلاء لـ”العهد نيوز”: لدينا خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي في المحافظة

2020/02/02 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاحد، اهمية تطوير القطاع الصناعي ودوره في تعزيز ازدهار البلد.وقال الخطابي في حديث لـ”العهد نيوز” خلال استقباله رئيس رئيس هيئة المدن الصناعية عماد الغنام ان دور الصناعة في تعزيز اقتصاد البلد كبير جدا وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة تطوير القطاع الصناعي في المحافظة واليات […]

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