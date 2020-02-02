تعرف على قائمة منتخب السلة لمعسكر قطر

2020/02/02 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة يوم استعدادا للسفر الى قطر للدخول في معسكر تدريبي.

وياتي هذا المعسكر قبل المشاركة في بطولة الملك عبدلله يوم ١٠ في هذا الشهر قبل خوض تصفيات اسيا ٢٠٢١.

وضمت القائمة كل من:

1- محمد صلاح مهدي

2- علي مؤيد اسماعيل

3- سنار اياد شمدين

4- كرار جاسم حمزة

5- ذو الفقار فاضل محمد علي

6- علي حاتم حميد

7- ايهاب حسن عبادي

8- تيمور حسين

9- علي عبد الله حمد

10- محمد امين عبد الخالق

11- ذو الفقار فاهم عبد السادة

12- ديماريو ميفيلد

13- عباس هادي

14- حسان علي عبد الله

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