الكويت تطلق سراح 13 سجيناً عراقياً

2020/02/02 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاحد، انها قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، بتسليم إيران والعراق 143 سجينا من مواطني الدولتين، فيما خاطبت 7 دول أخرى لتسلم عدد من رعاياها.وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان، أنه تم تسليم العراق 13 سجيناً عراقيا، في حين تم تسليم إيران 130 سجينا إيرانيا كانوا محبوسين في السجن المركزي بالكويت، وذلك على ثلاث دفعات.واضافت أن تسليم السجناء تم في إطار اتفاقية تبادل السجناء الثنائية الموقعة بين الكويت وكلا البلدين.وأشارت إلى أن جميع السجناء الذين تم تسليمهم هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، وأصبحوا عبئاً من ناحية التكلفة المالية للسجن، وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشددة على أنه لم يتم تسليم أي سجناء في قضايا أمن الدولة.

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