الصدر يهدد المتظاهرين بـ

2020/02/02 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، باستمرار اصحاب "القبعات الزرق" بالعمل مع القوات الأمنية من أجل ما أسماه "تطهير" ساحات الاعتصام من المندسين.وغرد الصدر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "ليستمر الاخوة اصحاب القبعات الزرق في عملهم فهم لا يستهدفون الثائر المسالم بل يساهمون مع اخوتهم من القوات الامنية في حفظ الامن لينعم الشعب بالامن والاستقرار".

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