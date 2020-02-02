2020/02/02 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يبلغ علاوي توقفه عن اصدار أي قرار مستحدث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يبلغ علاوي توقفه عن اصدار أي قرار مستحدث) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يبلغ علاوي توقفه عن اصدار أي قرار مستحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).