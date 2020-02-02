بعد أن كُلّفَ برئاسة الحكومة.. هل جاءَ «علاّوي» بوِصايَةٍ خارجيّة؟

2020/02/02 | 21:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – محمد الجبوري في ظروف غامضة، تحصل لأول مرة في عمليات تشكيل الحكومات العراقية السابقة، أعلن رئيس الجمهورية #برهم_صالح، تكليف #محمد_توفيق_علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة، دون حضور رئيس البرلمان وقادة […]

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