فيديو .. برومو “عم الطبيب” يتصدر ترند يوتيوب

2020/02/02 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/>> تصدر الهضبة عمرو دياب ، اليوم الأحد ، قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، ببرومو أغنتيه الجديدة “عم الطبيب” إحدى إغنيات ألبومه الجديد “سهران” ، والمقرر طرحه 12 شباط/فبراير المقبل.وأغنية “عم الطبيب” من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير ، وهى الأغنية الثانية […]

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