2020/02/02 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء تايلنديون يعالجون حالات كورونا المستقلة / تمكن أطباء في تايلند من تحقيق نتائج إيجابية في علاج عدد من حالات الإصابة بفيروس “كورونا” مستخدمين مزيجا من عقاقير لمكافحة “الإيدز” بالإضافة لأحد عقارات الإنفلونزا.وبحسب “ديلي ميل”، فقد شهدت تايلاند نتائج واعدة بعد علاج مريض مصاب بفيروس “كورونا” الملقب بالفيروس “التاجي” بمزيج من عقارين من الأدوية […]

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