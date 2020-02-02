مقتل وإصابة 5 أشخاص بانهيار سقف مقهى في روسيا

2020/02/02 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار سقف مقهى في مدينة نوفوسيبيرسك جنوب شرقي سيبيريا الغربية.وقال مصدر في مديرية الطوارئ الإقليمية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، حيث بلغت مساحة السطح المنهار 240 مترا مربعا.ووقع الانهيار في قاعة تعيق الملابس في المقهى […]

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