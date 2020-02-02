النائب عن الصادقون حسن سالم للعهد: اختيار محمد علاوي كان انفراجا سياسيا وقبلة انعاش للعراقيين

2020/02/02 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴 النائب عن الصادقون – حسن سالم لبرنامج #بتوقيت_العاصمة : اختيار محمد علاوي كان انفراجا سياسيا وقبلة انعاش للعراقيين

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