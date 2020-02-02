2020/02/02 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ساحة اعتصام البصرة تنفي حصول هجوم بسلاح كاتم وتوضح سبب نقل متظاهر للمستشفى

يتبع ........





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