أول احصائية حكومية بعدد شهداء التظاهرات منذ اندلاع احتجاجات الـ 25 من تشرين الاول الماضي

2020/02/02 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشرت وكالة الانباء الرسمية، الاحد (02 شباط 2020)، احصائية وصفتها بالرسمية والصادرة من دوائر الصحة، لعدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية في العاصمة بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات، منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020.

وذكرت "واع"، في تقريرها :"سقط يوم الجمعة المصادف 25 من تشرين الأول 51 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات فيما سقط شهيد واحد من القوات الأمنية".

واضاف التقرير :"في يوم 26 تشرين الأول سقط 22 شهيداً من المتظاهرين، وفي يوم 27 من الشهر نفسه سجلت الاحصائيات سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما شهد يوم 28 سقوط 12 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات".

وتابع أن "الاحصائيات سجلت في يوم 29 من الشهر ذاته سقوط 7 شهداء من المتظاهرين ،فيما سقط في يوم 30 من الشهر ذاته 6 شهداء، كما سقط يوم 31 من الشهر ذاته متظاهرون اثنين.".

واردف التقرير :"بحسب الاحصائية فـإن مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الأمنية شهيد واحد" مضيفا أن "الاحصائية سجلت سقوط 142 شهيداً من المتظاهرين في شهر تشرين الثاني في عموم المحافظات، فيما سقط 3 شهداء من القوات الامنية في الشهر ذاته".

وبين التقرير أن "19 شهيداً من المتظاهرين سقطوا في شهر كانون الاول، فضلاً عن سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية".

وأفاد بأن "مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر كانون الثاني بلغ 19 شهيداً من المتظاهرين، في المحافظات التي شهدت تظاهرات ، فيما لم تسجل الاحصائية سقوط شهداء من القوات الأمنية".

بغداد اليوم- خاص

توقع رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، موعد تشكيل حكومة، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مبينا أن الحسم سيكون قبل انتهاء المهلة المحددة والبالغة شهراً.

وقال الخالدي الذي سبق واعلن مع 60 نائ

بغداد اليوم- بغداد

رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، أي اعتداء على المتظاهرين، مشيرا الى انه سيعمل على ابعاد القناصين والمندسين من ساحات التظاهر.

وكتب الصدر، في تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي في ’’تويتر’&rsqu

بغداد اليوم- خاص

رأى عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاحد (02 شباط 2020)، أن موقف المرجعية الدينية العليا في محافظة النجف ، لن يكون مختلفا عن رأي الشارع الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، إن "الش

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