2020/02/02 | 21:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الشيخ رباح الكربولي شيخ عشيرة الكرابلة، الأحد، بجهود الحشد الشعبي في معالجة نقص الخدمات التي يعاني منها قضاء القائم في محافظة الأنبار، مؤكدا أنه لمس جهدا واضحا من الحشد الشعبي وقياداته بهذا الخصوص.وقال الكربولي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام على هامش استقباله وفدا من أمن الحشد الشعبي إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ عشيرة الكرابلة: لمسنا جهداً واضحاً من الحشد الشعبي لمعالجة نقص الخدمات بالقائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ عشيرة الكرابلة: لمسنا جهداً واضحاً من الحشد الشعبي لمعالجة نقص الخدمات بالقائم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ عشيرة الكرابلة: لمسنا جهداً واضحاً من الحشد الشعبي لمعالجة نقص الخدمات بالقائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).