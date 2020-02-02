2020/02/02 | 21:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى اصحاب القبعات الزرقاء بالاستمرار بعملهم، فيما بين انه مع الثورة وسيبعد عنها المخربين.

وأدناه نص تغريدة الصدر التي تابعتها "الغد برس":

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوعز لاصحاب القبعات الزرقاء بالاستمرار بعملهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوعز لاصحاب القبعات الزرقاء بالاستمرار بعملهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).