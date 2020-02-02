2020/02/02 | 21:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستعاد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم الاحد، السيطرة على جسر الجمهورية الذي يعتصم البعض منه عليه، بعد تمكنهم من طرد الصدريين الذين حاولوا إعادة فتح الجسر أمام حركة المرور، استجابة لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر بفتح الطرق والجسور المغلقة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين في ساحة التحرير استطاعوا قبل قليل استعادة السيطرة على جسر الجمهورية وطرد اصحاب "القبعات الزرق" من اتباع التيار الصدري، الذين حاولوا السيطرة عليه وإعادة فتحه.وأضاف ان المتظاهرين رددوا بعد طرد الصدريين "أحرار احنا موش ذيوله".وأفاد شهود عيان في ساحة التحرير وسط بغداد، في وقت سابق مساء اليوم، بقيام اصحاب "القبعات الزرق" من اتباع التيار الصدري بمحاولة اعادة فتح جسر الجمهورية في العاصمة.وقال الشهود لـ"كلكامش برس" ان "اصحاب القبعات الزرق يحاولون الان اعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد، الذي اغلقته القوات الامنية منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول الماضي بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء".يذكر ان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا اصحاب "القبعات الزرق" الى التنسيق مع القوات الامنية، ومديريات التربية والعشائر في بغداد والمحافظات لاعادة فتح الطرق واستئناف الدوام الرسمي في المدارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المتظاهرون يطردون الصدريين من جسر الجمهورية ويهتفون "أحرار احنا موش ذيوله") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. المتظاهرون يطردون الصدريين من جسر الجمهورية ويهتفون "أحرار احنا موش ذيوله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).