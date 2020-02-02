الخنجر يطالب علاوي بـ

2020/02/02 | 21:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر، اليوم الاحد، ان تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح.وغرّد الخنجر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا ان "تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو عودة الأمن والاستقرار للعراق بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والإصلاح".واضاف "لعل أبرز مهام الحكومة المكلفة ضرب الفاسدين والمزورين واجراء انتخابات نزيهة لا تُصادر فيها إرادة الشعب".

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