الحشد الشعبي ينشئ تحصينات في ديالى لردع تحركات “داعش”

2020/02/02 | 21:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاحد، التحصينات التي يجريها اللواء 20 في الحشد الشعبي لمناطق الصد التي يمسكها من اجل ردع اي محاولة تقوم بها فلول “داعش”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن الموسوي زار، اليوم، قاطع لواء 20 في قضاء خانقين واطلع على الاوضاع الامنية والتحصينات التي

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