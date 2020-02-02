2020/02/02 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء سباق فورملا إي في الصين بسبب كورونا المستقلة / قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، الأحد، رسميا تأجيل سباق سانيا لـ”فورمولا إي” لموسم 2020 والذي كان مقررا له في الصين وذلك نتيجة تفشي وباء كورونا.وقال “فيا” في بيانه إنه “في ظل الانتشار المتواصل لفيروس كورونا وبعد استشارة السلطات المعنية لإقليم هاينان وحكومة بلدية […]

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