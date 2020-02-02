2020/02/02 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ أتخذت من “التميز والجرأة” عنوانا لها ، مما جعلها من أهم مخرجات جيلها على الإطلاق ، وتركت بصمة واضحة فى أذهان الجمهور بأعمالها الفنية.هى المخرجة “ساندرا نشأت” ، التى تحتفل اليوم الأحد ، بعيد ميلادها الـ50 ، فهى من مواليد 2 فبراير 1970 بالقاهرة ، وتخرجت من المعهد العالي للسينما، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساندرا نشأت .. «الموهوبة» أميرة الإخراج السينمائي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساندرا نشأت .. «الموهوبة» أميرة الإخراج السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).