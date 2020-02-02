حسن سالم لـ”العهد”: علاوي كان مرشح من قبل ساحة التحرير وتكليفه انفراج سياسي

2020/02/02 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الاحد، ان المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي طرحته ساحة التحرير كمرشحا لتولي رئاسة مجلس الوزراء الجديد.واكد سالم في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان “تكليف علاوي بتشكيل الحكومة يعتبر انفراج سياسي بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلاد”.واضاف ان “علاوي كان […]

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