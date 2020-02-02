مورينيو يفو على جوارديولا في مباراة مثيرة

2020/02/02 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب “توتنهام الجديد”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.انتهى […]

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