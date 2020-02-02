بالفيديو : فنانة لبنانية مشهورة ترفض صفقة

2020/02/02 | 22:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مقطع فيديو لها وهي تغني "القدس ستبقى عربية..



والأرض ستبقى عربية"، خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

القدس ستبقى عربية ..والأرض ستبقى عربية ...#ماجدة_الرومي#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #صفقة_القرن#القدس_عاصم...

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