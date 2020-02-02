2020/02/02 | 22:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..نادي اربيل يعقد مؤتمراً لتقديم لاعبيه الجددياسر قاسم وشيركو كريم وعدي شهاب وعمر عبدالرحمن لوسائل إعلام

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