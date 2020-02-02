بالدم.. وثيقة موقعة من ساحة التحرير الى الحبوبي تتعلق بالتظاهرات

2020/02/02 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع عدد من متظاهري ساحة التحرير ببغداد، اليوم الاحد، وثيقة موجهة الى المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.وجاء في الوثيقة: من ساحة التحرير الى ساحة الحبوبي نحن الموقعون ادناه سنوقع بدماءنا عهدا على ان نستمر بثورتنا حتى اخر قطرة من دماءنا وفاءاً لدماء الشهداء ونصرة المظلوم على الظالم والله على ما نقوله شهيد.

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