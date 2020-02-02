عضو تيار الحكمة فادي الشمري لـ”العهد”: علاوي مقبول دوليا واقليميا

2020/02/02 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد عضو تيار الحكمة فادي الشمري، اليوم الاحد، ان محمد علاوي مقبول دوليا واقليميا و الازمة الاخيرة كشفت عدم وجود دولة في العراق.وقال الشمري في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ” اهم واجبات علاوي هو اعادة هيبة الدولة والتأسيس لمفاهيم السلطة”.واردف الى ان ” الصبغة العراقية كانت حاضرة بقوة […]

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