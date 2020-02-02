أنصاره يتوجّهون للاستيلاء على «الخِلاّني».. كيف انقلَبَ «الصّدر» على مُحتجّي ساحة التحرير؟

2020/02/02 | 22:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي على ما يبدو، أن زعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر، يسيرُ نحو تنفيذ خُططه التي رسمَها لإنهاء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهور أربعة بثبات، بل وبسُرعَة […]

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