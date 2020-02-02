عبد المهدي يؤكد دعمه الكامل لعلاوي والاستعداد لتسليم الملفات الى الفريق الحكومي الجديد

2020/02/02 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتقديم التهنئة له بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة.

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