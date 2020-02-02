2020/02/02 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

نفى عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الاحد، تعرض ساحة الاعتصام بفلكة البحرية الى أ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو: ساحة اعتصام البصرة تنفي حصول هجوم بسلاح كاتم وتوضح سبب نقل متظاهر للمستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو: ساحة اعتصام البصرة تنفي حصول هجوم بسلاح كاتم وتوضح سبب نقل متظاهر للمستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).