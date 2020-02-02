سوق العراق للأوراق المالية يعلن نتائج 5 جلسات تداولية نظمها الأسبوع الماضي

2020/02/02 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الأحد (02 شباط، 2020) نتائج 5 جلسات تداولية نظمها الأسبوع الماضي اعتباراً من تاريخ 26/1/2020 -30/1/2020.

وجاء في بيان له

1. بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الحالي (49) شركة من أصل (102) شركة.

2. اغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة تداول من هذا الأسبوع على (477.53) نقطة واغلق في اخر جلسة تداول من الأسبوع على (480.64) نقطة.

3. تداول المستثمرين:

* في الجلسة الأولى أكثر من (1) مليار سهم بقيمة أكثر من (1) مليار دينار وتنفيذ (480) عقد.

* في الجلسة الثانية أكثر من (3) مليار سهم بقيمة أكثر من (1) مليار دينار وتنفيذ (563) عقد.

* في الجلسة الثالثة (464) مليون سهم بقيمة (508) مليون دينار وتنفيذ (391) عقد.

* في الجلسة الرابعة (852) مليون سهم بقيمة (975) مليون دينار وتنفيذ (366) عقد.

* في الجلسة الخامسة (141) مليون سهم بقيمة (229) مليون دينار وتنفيذ (228) عقد.

4. أطلق التداول على أسهم شركة الصنائع الكيمياوية العصرية في جلسة الثلاثاء 28/1/2020 بعد ايفاء الشركة بمتطلبات الإفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2019.

5. انتهت إجراءات ادراج أسهم شركتين جديدة في سوق العراق للأوراق المالية، كما في اناه:

* ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستشارات العقارية وسيطق تداول أسهمها في جلسة الاحد 9/2/2020 لأول مرة في السوق.

* مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل وسيطق تداول أسهمها في جلسة الأربعاء 12/2/2020 لأول مرة في السوق.

6. اخبار الشركات:

أولا: الشركات التي في التداول برأسمال الشركة المدرج (قبل الزيادة والرسملة)

1.



مصرف الطيف الإسلامي: بدء الاكتتاب اعتبارا من يوم 19/1/2020 على الاسهم المطروحة البالغة (50) مليار سهم ولمدة (30) يوم وفق المادة (42) من قانون الشركات في مصرف الشرق الاوسط العراقي/عرصات الهندية - حي بابل، تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 5/12/2019 زيادة رأس المال من (100) مليار دينار الى (150) مليار دينار وفق المادة (55/اولا) من قانون الشركات.

2. الأمين للتأمين: قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 9/7/2019 زيادة رأسمال الشركة بنسبة (30.9%) من رأسمال الشركة استنادا الى المادة (55/ اولا) من قانون الشركات.

3. المصرف الدولي الاسلامي: سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الاحد 2020/2/2 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة، لمناقشة موضوع دمج شركة مصرف اور الاسلامي للاستثمار بالمصرف الدولي الاسلامي مع احتفاظ الشركة باسمها وشخصيتها المعنوية، ومناقشة العرض المقدم من قبل شركة بيت التمويل الدولية تركية الجنسية المتضمن شراء كافة الاسهم التي ستصدرها الشركة بزيادة رأسمالها دون الاكتتاب العام البالغ (150) مليار سهم والعرض المقدم من قبل الراغبين بشراء الاسهم لزيادة راس مال الشركة الى (250) مليار دينار وفق المادة(56/رابعا) من قانون الشركات.



تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثلاثاء 2020/1/28.

ثانيا: الشركات التي لديها توزيع أرباح:

1. فندق بغداد: اعلنت شركة فندق بغداد عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح للسنة المالية 2018 اعتبارا من يوم الاحد 20/10/2019 بنسبة (50%) في مقر الشركة من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، مع إحضار المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة.

2. المعمورة العقارية: أعلنت شركة المعمورة للاستثمارات العقارية عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح للسنة المالية 2018 اعتبارا من يوم الاحد 1/10/2019 بنسبة (5%) في مقر الشركة لغاية الساعة الواحدة ظهراً طيلة أيام الاسبوع عدا الخميس، مع إحضار المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة.

3. المصرف التجاري العراقي: اعلنت شركة المصرف التجاري العراقي عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح للسنة المالية 2018 اعتبارا من يوم الاحد 8/12/2019 بنسبة (3.8%) في مقر الشركة من الساعة 9 صباحاُ لغاية الساعة 12 ظهراً عدا يوم الخميس لغاية الساعة الـ 11.30 صباحاً، سيكون تسليم الارباح للمساهم او بموجب وكالة مصدقة او عن طريق شركة الوساطة بموجب تخويل.

4. المنتجات النفطية والبضائع: اعلنت شركة نقل المنتوجات النفطية والبضائع عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح من عام 1995 ولغاية 2007 في مقر الشركة الكائن في حي النضال مع إحضار المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة.

5. الوطنية للاستثمارات السياحية: اعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح للسنة المالية 2018 اعتبارا من يوم الاحد 10/11/2019 بنسبة (18%) في مقر الشركة مع إحضار المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة.

6. الأمين للاستثمارات العقارية: اعلنت شركة الامين للاستثمارات العقارية عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح للسنة المالية 2018 اعتبارا من يوم الاحد 19/12/2019 بنسبة (3%) في مقر الشركة من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 2 ظهراً، سيكون تسليم الارباح للمساهم او بموجب وكالة مصدقة.

7. فنادق المنصور: اعلنت شركة فنادق المنصور عن دعوة مساهميها إلى مراجعة الشركة لاستلام أرباحهم الارباح السابقة لغاية سنة 2005 والشهادات الاسهم الدائمية.

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