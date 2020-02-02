سوريا .. إحباط هجوم جوي على قاعدة حميميم

2020/02/02 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أن دفاعات قاعدة حميميم تمكنت الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم.وأضاف أن “وسائل الحرب الإلكترونية في القاعدة، تمكنت من اعتراض كل الطائرات وتعطيلها بعد السيطرة على أداء أنظمة التحكم فيها، ولم يترافق ذلك بحدوث […]

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