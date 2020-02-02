2020/02/02 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عير زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاحد، عن رفضه التعدي على "ثورة تشرين"، وفيما أكد ان "عراقنا في خطر"، دعا إلى الكف عن الانجرار خلف صوت ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه دعوة للعراقين.. كفاكم انجراراً خلف صوت العنف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوجه دعوة للعراقين.. كفاكم انجراراً خلف صوت العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).