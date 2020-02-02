2020/02/02 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خميس الخنجر: الخطوة تدفع باتجاه عودة الأمن والاستقرار للعراق بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

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