الصحة العالمية تعلن تزويد 10 دول في الشرق الاوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن “كورونا”

2020/02/02 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود قريبا 10 دول في الشرق الأوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن فيروس “كورونا” الجديد.وقال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى ب‍مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عبد الناصر أبو بكر، إن “4 دول فقط في الشرق الأوسط تتمتع بالقدرات المخبرية للكشف عن “كورونا”، دون أن يسميها”.وأكد أن معظم الدول […]

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