عثمان الغانمي يبحث مع بعثة الناتو سبل تطوير الجيش واستئناف عمل الحلف في العراق

2020/02/02 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، ورئيسة بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، أهمية العمل المشترك لتطوير قدرات الجيش العراقي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد، سبل أعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، والاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبل، كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عملها، إضافة الى مناقشة نتائج سلسلة اللقاءات المكثفة بين الجانبين خلال الفترة السابقة، والتي كانت تهدف الى تنظيم واستئناف عمل الحلف، فيما أعرب الغانمي عن حرصه على تقديم الدعم والتشجيع، وتأمين الحماية لفريق الناتو بالعراق.

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