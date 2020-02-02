ارتفاع القتلى المدنيين في غارات روسيا والنظام السوري

2020/02/02 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل تسعة مدنيين في غارات سورية وروسية شمال غرب سوريا التي تخضع لتفاهمات تركية روسية بخفض التصعيد، في حين وصلت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية التركية إلى منطقة ريف إدلب الشمالي.

وأشار مركز رصد الطيران إلى أن القصف الروسي طال ثلاث نقاط داخل مركز مدينة الباب، وأسفر عن إصابة مدني.

من جهته، قال الدفاع المدني السوري إن مئتي ألف مدني نزحوا من ريف إدلب خلال ستة أيام، نتيجة حملة النظام السوري العسكرية.

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