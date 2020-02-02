الشرطة البريطانية تقتل رجلا طعن عددا من الأشخاص في عمل ارهابي في لندن

2020/02/02 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

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قالت الشرطة البريطانية، إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن في الحادث.

وأضافت الشرطة أنها أطلقت النار على رجل في مدينة ستريتهام جنوب لندن.



مبينة أنها تجري في هذه المرحلة تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب.

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