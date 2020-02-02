2020/02/02 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا ثمينًا مساء اليوم الأحد، على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.وسجل هدفي توتنهام في المباراة، ستيفن بيرجوين (63) وهيونج مين سون (71).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام يصعق مانشستر سيتي وينفرد بالمركز الخامس) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام يصعق مانشستر سيتي وينفرد بالمركز الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).