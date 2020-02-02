تايلاند تتوصل الى علاج مضاد لفيروس “كورونا”

2020/02/02 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت تايلاند، إلى نتائج جيدة باختبار مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات على مريض صيني كان في حالة خطرة إثر إصابته بفيروس “كورونا” الجديد.وقال كريانجساك أتيبورنوانيتش المشرف على علاج المصاب في مستشفى “راجافيث” في بانكوك، إن “حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة بعد أن قرر الفريق الطبي استخدام العقاقير المضادة للإنفلونزا وفيروس نقص […]

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