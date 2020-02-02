الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري

2020/02/02 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.وذكر المصرف في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) وكذلك ( كي كارد ) لشهر شباط بوقت قياسي بالرغم من الزيادة الكبيرة باعداد المتقاعدين الموطنين لدى مصرفنا”.وأضاف أنه […]

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