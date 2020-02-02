روسيا تعلق رحلات القطارات مع الصين بسبب كورونا

2020/02/02 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت روسيا تعليق خدمات قطارات الركاب مع الصين بدءا من الغد الاثنين، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.

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