اعتقال امرأة تنتحل صفة طبيبة في قضاء القرنة

2020/02/02 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، الاحد، عن اعتقال امرأة انتحلت صفة طبيبة في قضاء القرنة .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مكافحة اجرام القرنة القت القبض على متهمة تنتحل صفة طبيبة و تمارس مهنة الطب في عيادة في سوق القضاء ، والتي تبين بعد […]

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