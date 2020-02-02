2020/02/02 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عملية انتقال السلطة بصورة تراعى فيها الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، ودعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع وتنفيذ منهاجها الوزاري.

وأكد عبد المهدي على تقديمه الدعم الكامل لعلاوي خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة والتعاون التام لضمان انطلاقتها بقوة وتعزيز التبادل السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية، بما في ذلك التوقف عن الدخول في التزامات أساسية داخليا وخارجيا.

وأكد عبد المهدي لعلاوي أنه سيتوقف وفي إطار صلاحياته عن أي لقاء أو قرار مهم واستراتيجي مستحدث وغير مدرج حالياً في جدول أعماله كرئيس مجلس الوزراء وكقائد العام للقوات المسلحة خشية أن تؤثر هذه اللقاءات أو القرارات على السياسة التي سيعلنها قريباً رئيس مجلس الوزراء المكلف ليترك للأخير فرصة عرض سياساته وخططه المستقبلية ومنع أي تعارض معها.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع علاوي انتقال السلطة بصورة تراعى فيها الشروط الدستورية والديمقراطية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع علاوي انتقال السلطة بصورة تراعى فيها الشروط الدستورية والديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).