هيئة النزاهة: ضبط 3 حالات اختلاس للمال العام والرشوة في الديوانية

2020/02/02 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبطها ثلاث حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة، في محافظة الديوانية.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، انتقل إلى أحد المصارف الحكومية، وتمكن من ضبط موظفتين لقيامهما باختلاس نحو مئة وخمسين مليون دينار من رواتب المتقاعدين، عبر إدراج وتنظيم قوائم وهمية، وصرف مبلغ من المال لمرتين إلى الشخص ذاته، فيما تمكن الفريق في عمليتين منفصلتين، من ضبط متهمين، أحدهما يعمل في إحدى الوزارات الأمنية، والآخر موظف في ديوان المحافظة، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة، مقابل إنجاز معاملة منح قرض، بأحد المصارف الحكومية.

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