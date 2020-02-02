صحة كربلاء تؤكد خلو المحافظة من أي حالة مصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/02 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الأحد، خلو المحافظة من فيروس “كورونا” الجديد، فيما اهابت بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة والحذر من إثارة الاشاعات.وذكرت الدائرة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مدينة كربلاء خالية من أي مؤشرات حول الإصابة بوباء كورونا الجديد”.وأضافت أن “اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا الجديد، برئاسة […]

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